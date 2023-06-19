Selde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Çorum'un İskilip ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası oluşan selde mahsur kalan aile, İskilip itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aile, kiraz toplamak için gittikleri bağda sel meydana gelince paniğe kapılmış ve yardım istemişti.
Selde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel sebebiyle mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Osman Bardakçı, ailesiyle birlikte kiraz toplamak için Kargın Göleti yakınlarındaki bağlarına gitti. Aniden bastıran yağış sonrası bağlarının yanında bulunan derede sel meydana gelince paniğe kapılan aile, İskilip itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese giden itfaiye ekipleri bağda mahsur kalan aileyi merdiven yardımıyla kurtardı.
Osman Bardakçı, yardımlarına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.