Selde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası oluşan selde mahsur kalan aile, İskilip itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aile, kiraz toplamak için gittikleri bağda sel meydana gelince paniğe kapılmış ve yardım istemişti.