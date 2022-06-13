Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dün akşam meydana gelen sel sırasında iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Muhammed Şahin'in cenazesi defnedildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dün akşam meydana gelen sel sırasında iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Muhammed Şahin'in cenazesi defnedildi.

Akyurt Seyyid Burhaneddin Camisi'ndeki cenazeye Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve bazı siyasiler katıldı.

Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Muhammed Şahin Akyurt Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title