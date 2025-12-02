Selçuklu Mahallesi'nde Hayrat Camisi İbadete Hazır

Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçecek Hayrat Camisi'nin çevre düzenlemesinin tamamlandığı ve kısa sürede caminin ibadete açılacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini ve her bölgeye hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Belediye olarak okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, park, yollar ve kentsel dönüşüm gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem mahalle kültürü açısından hem de vatandaşlarımızın kendi mahallesinde hizmet alması için butik projeler bizim için önemli. Vatandaşlarımızın talebi sonucu ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Selçuklu Mahallemizde yaptığımız Hayrat Cami'mizin çalışmaları bitti. Caminin çevre düzeni çalışması da tamamlandı. Hemşehrilerimizin huzur içinde ibadet edebileceği ve nesiller boyunca hizmet verecek bir eser daha hayata geçiriyoruz. Camimiz hem geleneksel mimari hem de butik yapısıyla dikkat çekiyor. Mimarisi ile ayrıca bölgenin çehresini de güzelleştirecek. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, sıcak ve samimi bir ibadet ortamı oluşturacağız."