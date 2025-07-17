Selçuk Yıldırım'a Minimal İnvaziv Yöntemle Kalp Ameliyatı

Nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede ileri düzey aort kapak darlığı ve yetmezliği teşhisi konan Selçuk Yıldırım, göğüs kafesi açılmadan küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Düzce'de yaşayan 40 yaşındaki Yıldırım, nefes darlığı şikayeti nedeniyle 1,5 ay önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurdu.

Kalp Damar Kliniği'nde tetkikleri yapılan Yıldırım'da ileri düzey aort kapak darlığı ve yetmezliği bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Yıldırım, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 6 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen ve 6 saat süren ameliyatta, Yıldırım'ın göğüs kafesi açılmadan hem aort kapağı hem de genişlemiş aort damarı başarıyla değiştirildi.

Yıldırım, küçük kesi ile yapılan operasyon sayesinde, ameliyatın ikinci gününde yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

"Yakın vadede taburculuğunu planlıyoruz"

Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, AA muhabirine, 1,5 ay önce nefes darlığı şikayetiyle kendilerine gelen hastada, hem aort kapağında bir daralma hem de aort kapağından sonraki alt kısımda genişleme olduğunu belirtti.

Yanartaş, ameliyat olmadığı takdirde hastada kapak darlığına bağlı şikayetlerin artacağını, aort damarının genişlemesine bağlı olarak da bazen yırtılma, bazen de aortun patlaması gibi sonuçların ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Bu nedenle hastaya müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Yanartaş, "Bu ameliyatlar normalde standart cerrahide göğüs kemiği tamamen açılarak ve hem aort kapak hem de çıkan aort kısmı birlikte değiştirilerek yapılır, kombine ameliyatlardır." diye konuştu.

Yanartaş, "Hastamız, hem 40 yaşlarında hem genel fiziksel kondisyon itibariyle müsait olması nedeniyle biz küçük kesiden ameliyat planladık." dedi.

Buna yönelik ileri tetkikleri tamamlandıktan ve hastanın kasık damarlarından boyun damarlarına kadar hepsinin uygun olduğunu anladıktan sonra bir planlama yaptıklarını kaydeden Yanartaş, şunları söyledi:

"Küçük kesiden hem aort kapağını hem çıkan aort kısmını birlikte değiştirdik. Bu daha büyük bir kesi olsaydı, hasta ameliyat sonrası yine toparlıyor ama bir miktar daha uzun zaman alabiliyor. Bu durumlarda daha erken ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkma, servise çıkma, taburcu olma gibi hastanın daha erken iş hayatına atılması gibi alternatifleri ve avantajları var. Hastamız gayet iyi. Ameliyat sonrası ekosunu da yaptık, filmlerini çektik, hiçbir problemi yok. Normal yürüyüşlerini yapıyor. Zaten yakın vadede taburculuğunu planlıyoruz. Ameliyatımız yaklaşık 6 saat civarında sürdü."

Prof. Dr. Yanartaş, hastanın tedavisinde açık ameliyatı planlamadıklarını, küçük kesi yöntemiyle hastanın iyileşme süresinin daha hızlı olduğunu anlattı.

"Hayatımı normal devam ettirmeye başladım gibi"

Hasta Selçuk Yıldırım ise rahatsızlığının ardından araştırma sonucunda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurduğunu dile getirdi.

Kendisinin hızlı yorulduğunu, sık sık nefes nefese kaldığını anlatan Yıldırım, "Yapılan araştırmada kalp kapakçığımın doğuştan iki yaprak olduğunu, bunun da gelişen süreçte aort yetmezliğine sebep olduğunu öğrendim. Ardından da ameliyat oldum." sözlerini sarf etti.

Yıldırım, ameliyatın başarılı geçtiğini aktararak, "Şu anda yürüyorum, nefes alışım düzeldi. Ameliyatımın dokuzuncu gününde olmam gerekiyor. Hayatımı normal devam ettirmeye başladım gibi. Tabi bunun küçük kesi ile olmasının da avantajları var. Daha az sancı hissediyorsunuz, hareket kabiliyetiniz artıyor. O yüzden şu anda daha iyiyim. Ameliyatımı yapan başta Mehmed hoca olmak üzere sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.