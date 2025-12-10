Selçuk Üniversitesi'nde Konya Turizmi ve Mevlana Paneli düzenlendi

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Konya Turizmi ve Mevlana Paneli gerçekleştirildi.

Üniversitenin Müze binasında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Erkan Akgöz üstlendi.

Panelde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tayfun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Bilim ve SÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Aylan konuşma yaptı.

Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerinin ve Mevlana Müzesi'nin turizm potansiyelinin değerlendirildiği panelde, Konya'nın turistik anlamda kalkınması için görüş ve öneriler paylaşıldı.

Konuşmaların ardından, öğrencilerin soruları yanıtlandı.