Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi Başladı

Selçuk Üniversitesi, 'Köklerden Geleceğe; Çocuğun Korunması ve Refahı' temalı 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi'ni başlattı. Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen, kongrenin çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir bilimsel platform olacağını ve Filistinli çocuklara ithaf edildiğini belirtti.

Selçuk Üniversitesince "Köklerden Geleceğe; Çocuğun Korunması ve Refahı" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi başladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ve Filistinli çocuklara ithaf edilen 3 gün sürecek kongrenin Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, çocuk gelişimi alanında bilgi paylaşımı ve bilimsel etkileşimin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kesen, çocuğun refah ve korunmasının yalnızca gelişimsel süreçlerin değil, aynı zamanda insan hakları, sosyal adalet ve sürdürülebilir bir geleceğin temel bileşeni olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kongremiz, geçmişten gelen birikimlerimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayarak çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongremizin, çocukların refahı ve korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığın artmasını, yeni fikirlerin ve çözüm önerilerinin doğmasını, çocukların yararına kalıcı etkiler bırakmasını temenni ediyorum ve bu kongreyi tüm dünyaca koruyamadığımız Filistinli çocuklara ithaf ediyorum."

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kezban Tepeli de 2025'in Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin kongreye ayrı bir önem kazandırdığını söyledi.

Ailenin çocuğun gelişiminde en temel güven alanı, sevgi, aidiyet ve korunmanın ilk durağı olduğunu ifade eden Tepeli, "Ne yazık ki savaşların, yoksulluğun, göçlerin ve doğal afetlerin en büyük mağdurları çocuklar oluyor. Özellikle Gazze'de ve dünyanın pek çok çatışma bölgesinde çocukların yaşam hakları tehdit altında, eğitim hakları ellerinden alınmakta, oyun oynama ve güvenle büyüme hakları yok ediliyor. Bu tablo, çocuk gelişimi alanında çalışan bizlere çok daha büyük sorumluluk yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencilerince müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kongre, Doç. Dr. Adrijana Visnjic'in çocukların yaşamını küresel bakıştan yerel gerçekliğe uzanan boyutlarıyla ele aldığı sunumla devam etti.

Açılış programına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, çocuk gelişimi alanında yurt içi ve yurt dışından uzman akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
