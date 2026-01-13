İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.