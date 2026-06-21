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İzmir'de bir kadını darbedip gasbeden şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kadını darbederek kolyesini gasbeden ve boğmaya çalışan H.Z. isimli şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kolye sahibine teslim edilecek.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kadını darbedip kolyesini gasbettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan H.Z'nin (37) karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.Z'nin darbettiği eczacı Beray Yürek'in kolyesini de gasbederek boğmaya çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin evinde bulunan kolyenin sahibine teslim edileceği belirtildi.

Selçuk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Şirince'de 19 Haziran'da saldırıya uğrayan eczacı Beray Yürek'in yaralandığı, jandarmanın çalışması sonucu şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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