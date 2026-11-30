(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı ve Parlamenter Sistemin Farklılıkları" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Türkiye'nin tek parti yönetimi üzerinden monarşiye dönüştürülmeye çalışıldığını savunan Özdağ, "Hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik, denge ve denetlemeye dayalı demokratik bir cumhuriyeti yeniden inşa etmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Serdengeçti Siyaset ve Toplum Araştırmaları Merkezi (SETSAM) tarafından Ankara'da düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı ve Parlamenter Sistemin Farklılıkları" başlıklı toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan'la Malazgirt'ten girdiğimiz konuşmamızı, Sultan Fatih'le İstanbul üzerinden Bizans'a, oradan da Anadolu'yu bir kez daha vatan yapan Gazi Mustafa Kemal'le Türkiye Cumhuriyeti'ne getirip, nihayetinde ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası tek parti provalarıyla monarşiye dönüştürülmeye çalışılan Erdoğan Türkiyesi ile nihayete erdirdik. Bu aziz millete giydirilmeye çalışılan deli gömleğine karşı ortak mücadeleyi esas alarak; hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik, denge ve denetlemeye dayalı demokratik bir cumhuriyeti yeniden inşa etmek; adalet, huzur ve güven içerisinde, siyasi ahlakın egemen olduğu bir sistemi yeniden ihya etmek için mücadele ettiğimizi, bu yolda milletimize olan inancımızı ve umudumuzu asla kaybetmediğimizi ifade ettik. Türkiye'nin "el-cüz'ü la yetecezza"(parçalanamayan parça) olduğunu vurgulayarak, milletimizin ferasetine ve cesaretine her zaman güvendiğimizi vurguladık."

Özdağ, ev sahibi SETSAM ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA