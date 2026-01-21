Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bayraktar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını seçen Bayraktar, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle açlığın yol açtığı yıkımı gözler önüne seren fotoğrafını tercih eden Bayraktar, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafına oy verdi.

"TEKNOFEST'in misyonunu hem milletimizle hem de tüm dünyayla paylaştı"

Bu yıl oylamada yer alan "Gazze: Açlık" kategorisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Bayraktar, dünyanın sürüklendiği bu karanlık ahvalden, medeniyetin güneş yüzlü çocuklarının, medeniyetin hürriyet, adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla dünyayı kurtuluşa ulaştıracağını söyledi.

Anadolu Ajansının, aynı zamanda TEKNOFEST'te de kendilerinin yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"İlk yıldan beri TEKNOFEST'in misyonunu hem milletimizle hem de tüm dünyayla paylaştı. Hakikaten de büyük bir ruhla, büyük bir liyakatle ve donanımla yaptıklarına şahit oldum. Her yıl bu fotoğraflar tarihin o anını yaşatma açısından, duygusuyla beraber her biri birer sanat eseri gibi. Ben yürekten tebrik ediyorum; bu kareleri insanlıkla, medeniyetimizle ve milletimizle paylaştıkları için."