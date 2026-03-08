Selanik'teki Osmanlı eseri Bey Hamamı'nda restorasyon çalışmalarının sonuna yaklaşıldı

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Osmanlı dönemine ait Bey Hamamı'nın kapsamlı restorasyon çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 1444 yılında Osmanlı Sultanı II. Murad tarafından yaptırılan, kentin en eski ve en büyük Osmanlı hamamı olarak bilinen Bey Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak.

Selanik'in merkezinde bulunan ve 582 yıllık geçmişe sahip hamam, 500 yıl boyunca temizlik, dinlenme ve sosyal buluşma alanı olarak hizmet verdi.

Kentte modern su şebekesinin yaygınlaşmasının ardından 1968 yılında kapatılan hamamın restorasyon çalışmaları, Selanik Eski Eserler Müdürlüğü tarafından yürütülen 1,5 milyon avro bütçeli bir proje kapsamında gerçekleştirildi.

Yetkililer, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte hamamın daha önce kapalı olan bazı bölümlerinin de ilk kez ziyaretçilere açılacağını ve yapının Selanik'in önemli kültürel miras alanlarından biri olarak yeniden turizme kazandırılacağını belirtti.