Haberler

Selanik'teki Osmanlı eseri Bey Hamamı'nda restorasyon çalışmalarının sonuna yaklaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Osmanlı dönemine ait Bey Hamamı'nın kapsamlı restorasyon çalışmaları sona erdi. 582 yıllık geçmişe sahip olan hamam, yeniden ziyarete açılacak ve Selanik'in kültürel mirası olarak turizme kazandırılacak.

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Osmanlı dönemine ait Bey Hamamı'nın kapsamlı restorasyon çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 1444 yılında Osmanlı Sultanı II. Murad tarafından yaptırılan, kentin en eski ve en büyük Osmanlı hamamı olarak bilinen Bey Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak.

Selanik'in merkezinde bulunan ve 582 yıllık geçmişe sahip hamam, 500 yıl boyunca temizlik, dinlenme ve sosyal buluşma alanı olarak hizmet verdi.

Kentte modern su şebekesinin yaygınlaşmasının ardından 1968 yılında kapatılan hamamın restorasyon çalışmaları, Selanik Eski Eserler Müdürlüğü tarafından yürütülen 1,5 milyon avro bütçeli bir proje kapsamında gerçekleştirildi.

Yetkililer, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte hamamın daha önce kapalı olan bazı bölümlerinin de ilk kez ziyaretçilere açılacağını ve yapının Selanik'in önemli kültürel miras alanlarından biri olarak yeniden turizme kazandırılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor

Savaş ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor