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Selanik'in Langadas bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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Yunanistan'ın Selanik kentinin Langadas bölgesinde tarım alanı ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunanistan'ın Selanik kentinin Langadas bölgesinde tarım alanı ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yangına 32 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 11 araçla müdahale edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağının destek verdiği ifade edildi.

Langadas Belediyesinin de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

Yetkililerin, yangın bölgesini termal ve optik kameralı İHA ile takip ettiği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Selanik Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Biriminin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA
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