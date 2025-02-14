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Selahaddin Eyyubi Camisi Açılışı Gerçekleştirildi

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İHH ve Kuveytli kuruluş tarafından yaptırılan Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışı, Kur'an-ı Kerim ile başladı. Diyanet yetkilileri, caminin toplumsal bağları güçlendireceğini ifade etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Şeyh Abdullah Nuri Derneği tarafından Etimesgut ilçesinde yaptırılan Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışı yapıldı.

Bağlıca Mahallesi'ndeki açılış programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, törende, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kondi, İsrail'in Gazze'deki tutumuna ilişkin, "Kimse Gazzelileri oradan tecrit ettiremez. Gücüne, kuvvetine güvenerek Kabe'yi yıkmaya gelen fil ordusunu Rabbim nasıl ebabilleriyle yok ettiyse, bugün yeryüzünde ilahlık taslayanları da eninde sonunda rezil edecektir." dedi.

Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Osman Sanafi ise inşa edilen caminin aynı zamanda ahlakın güzelleşmesine, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılmasına, hayrın yayılmasına ve toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sağlayan bir merkez olacağını belirtti.

İhh tarafından Gazze ve Suriye'de de camiler ve evler yapılacağını aktaran İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da "Oraları da ihya edeceğiz inşallah. Çünkü biz kardeşiz. Zulmü Hristiyanlar da Yahudiler de görse yardıma ihtiyaçları varsa yine gideriz. Çünkü biz Allah için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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