Sel sularına kapılan inek telef oldu

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde sel sularına kapılan inek telef oldu.

Hafta başından bu yana Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış, Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçesinde de sele neden oldu. Birçok köprü ve arazi selden zarar görürken, Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde ikamet eden Übeydullah Yalçın isimli vatandaşın ineği de sel sularına kapıldı. Sel sularına kapılan hayvanı kurtarmak için vatandaşların çabası yetmezken, uzun süre sürüklenen inek kurtarılamayarak telef oldu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından ineğin sel sularında sürüklenme anları ise kameraya yansıdı.