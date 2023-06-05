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Sel nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Güncel Haberler

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kısmen kapanan yolda araçların kontrollü şekilde geçişine izin veriliyor.

Sel nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Malatya'nın Darende ilçesinde de sele neden oldu. Yukarıulupınar Mahallesi mevkiinde etkili olan sel nedeniyle sürüklenen kaya parçaları D-300 Malatya-Kayseri karayolunu kısmen kapatınca trafik yoğunluğu oluştu. İlçedeki tarım alanları da sel suları altında kalırken, jandarma ve polis ekipleri bölgede önlem aldı. Kısmen kapanan yolda araçların kontrollü şekilde geçişine izin veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Hüseyin Uğur - Güncel

Darende Malatya Güncel Haberler

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