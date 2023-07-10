Sel felaketinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce'de yaşanan sel felaketinde beton santralinde mahsur kalan 6 kişi ve su basan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı. Ayrıca, alt geçitte mahsur kalan bir aile de güvenli bir yere alındı. Beyköy'de ise sel sularına kapılan bir ev yıkıldı.

BETON SANTRALİNDE MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Düzce'de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi Melen Deresi kenarında bulunan beton santralinde aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut'un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralde çalışan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyköy Beldesi'nde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev ise yıkılarak sel sularına kapıldı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen, içinde kimsenin olmadığı ev bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi.

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, -