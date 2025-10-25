Sel Felaketinde Cansız Bedene Ulaşıldı

'11 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU'

Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Birtakım sel ve su baskınlarının yanında bir vatandaşımız aracıyla suya kapılmıştı. İhbarın ardından tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Her geçen gün de ekip sayımızı artırdık. 2 gündür arama ve tarama çalışmalarını sürdürürken, sabah saatlerinde eski Gediz mevkisinde Bülent Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Hepimizin başı sağ olsun. Ekip sayımızı artırdık. Son olarak 177 personel ile ki 44'ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. Herkes yoğun bir şekilde çalıştı. Düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Tüm çabamız ve duamız canlı olarak ulaşmaktı ama olmadı. Çok yoğun bir yağış gerçekleşti. 12 saat ortalaması metrekarede 155 kilogram civarındaydı. Buna rağmen ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla cansız bedene ulaştık" dedi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Hasar tespit çalışmaları hakkında da bilgi veren Pehlivan, "AFAD ve Valilik koordinasyonuyla sokakların, su basan evlerin temizliğiyle ilgili hummalı çalışmalar yapıldı. Personel sayımızı 700, araç sayımızı 300'ye kadar yükselttik. Dün itibarıyla 100'e yakın ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları yapıldı. Kalan temizlik çalışmaları da bugün bitecek. Evlerde bir yandan hasar tespiti de yapılıyor. Hasarlı konutumuz veya yapımız yok. Sadece 2 yapının çatılarında ufak hasar var. Dün itibarıyla 75 hanenin zarar tespiti gerçekleştirildi. Gün içinde gelen yeni ihbarlar da oldu. Onlar da bugün tamamlanacak. Pazartesi günü itibarıyla İçişleri Bakanımızın olurlarıyla tüm zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları hesaplarına yatmış olacak. Hayvan telefi yok, 45 kovan zayiatı var. Zararı olan vatandaşlarımızın destek ödemeleri pazartesi günü itibarıyla hesaplarına geçmiş olacak. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.

Tolga TAHÇI / İZMİR,