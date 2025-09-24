Haberler

Sel Felaketi Sonrası Eski Muhtarın Cenazesi Zorlu Şartlarda Taşındı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden eski muhtar İsmail Ertürk'ün cenazesi, köylüler tarafından 2 kilometrelik zorlu bir yolculukla taşındı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki sel nedeniyle cenaze araçla taşınamayınca, omuzlarda ve elden ele geçiş sağlandı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde sel afetinde köy yolu ulaşıma kapınca hastanede hayatını kaybeden eski muhtar İsmail Ertürk'ün (87) cenazesi, köylüler ve akrabaları tarafından yaklaşık 2 kilometre omuzlarda ve elden ele taşınarak derenin karşı tarafına taşındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden eski Düzenli köyü muhtarı İsmail Ertürk'ün cenazesi araçla köyüne götürülemedi. Köyün belli bir noktasına kadar araçla getirilen cenaze, köylülerin de yardımlarıyla bölgedeki alternatif güzergahtan elden ele ve omuzlarda taşındı. Dik ve engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşınan cenaze, derenin karşı kısmına geçirilerek, buradan da Düzenli köyüne ulaştırıldı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Köylülerin zorlu yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde, dere içinde omuzlarda taşının cenazeyi zaman zaman düşürme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı görüldü. Güçlükle köye ulaştırılan cenazenin, bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Ziya AKYILDIZ/BORÇKA(Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
