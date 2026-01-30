Haberler

TARSİM heyeti Antalya'da selden etkilenen bölgelerdeki hasarı değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM, Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarları değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Aksu, Kumluca ve Manavgat ilçelerindeki hasar tespit çalışmaları konuşuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yetkililerin bulunduğu heyet, Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki heyet katıldı.

Bölgedeki son durumun değerlendirildiği toplantıda, Aksu, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde devam eden hasar tespit çalışmaları ele alındı.

Programda, TARSİM'in üretici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğü vurgulanarak, tarım sigortasının doğal afetlere karşı önemli bir güvence olduğu belirtildi.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

Manavgat ilçesinde selden etkilenen seralarda incelemelerde bulunan heyet, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı