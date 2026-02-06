Haberler

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi; yollar trafiğe kapandı

Güncelleme:
Bitez Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi, çok sayıda ev ve iş yerini su baskınlarına maruz bıraktı. Ekipler, kapanan yolları açma ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Konacık- Bitez arasında sel suları nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi'nde araçta mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerce kurtarıldı. Torba, Yalıkavak, Ortakent, Gümüşlük mahallerinde yol güzergahlarına çakıl ve kum parçaları saçıldı. Bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve ekipler su tahliyesi yaparken, köpekler de zor onlar yaşadı. Bitez Mahallesi'nde istinat duvarı yıkıldı. Çok sayıda bahçe sular altında kaldı.

