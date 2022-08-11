Sel basan tarlada toplanmaya bekleyen 35 ton patates sular altında kaldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası sökümü yapılan ve bugün toplanacak olan yaklaşık 35 ton patates sular altında kalarak zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası sökümü yapılan ve bugün toplanacak olan yaklaşık 35 ton patates sular altında kalarak zarar gördü.

Sandıklı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeni ile Yeni Sanayi Sitesinin caddelerini kaplarken iş yerleri de sular altında kaldı. Sanayi esnafları kendi imkanları ile işyerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı, elektronik eşyalarının sular altında kalarak zarar gördü.

Kızık köyü İkiz Tepe bölgesinde toplanan yağmur suları ise patates tarlalarına doldu. Bu bölgede bulunan bir çiftçinin 12 dekar tarlası su baskını nedeni ile zarar gördü. Sel sularından dolayı çiftçinin 35 ton civarında patatesi ziyan oldu.

Halil Tepeşiroğlu isimli üretici "Yüzde 30 ya da yüzde 40 toprakta mal kalıyor. Yağmur yağmadan bir gün önce söktük. Sabah toplayıp kamyona yükleyecektik. Geçe saat 3'de 4'de yağmur yağdığı için bu mal yerde kaldı. 35 ton civarında patates zarar gördü" dedi.

(Ali Bayar /İHA)