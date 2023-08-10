Sel afetine karşı dere kenarındaki binalar tek tek yıkılıyor

Cumayeri Deresi kenarındaki bina belediye tarafından yıkıldı

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçe merkezinden geçen Cumayeri deresinde kenarında bulunan binalar belediye tarafından yıkılıyor. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Afete karşı almamız gereken tedbirleri alıyoruz" dedi.

Son yıllarda sıkça yaşanan sel afetlerine karşı tedbirler hızla alınıyor. Cumayeri Belediyesi de ilçe merkezinden geçen Cumayeri Deresi ile ilgili çalışma başlattı. Dere ıslahı ve genişlemesi için istimlak çalışması tamamlandı ve dere kenarındaki binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Koloğlu afetlere karşı tedbir aldıklarını belirterek "Bugün burada Cumayeri dere ıslahı ile alakalı çalışmamızı fiili aşamasına başlamış durumdayız. Şehrimizin içerisinden geçen Cumayeri Deresi'nin bu noktada keskin bir köşe yapmasından ötürü ciddi sıkıntılar meydana geliyordu. Burada oluşan bu kesinlik yüzünden yoğun bir şekilde yağmur yağması esnasında sıkıntılar meydana getiriyordu. Alanı kamulaştırdık ve yeni dere güzergahı üzerinde bulunan binaları yıkıyoruz. Keskinliği birazcık daha düzeltmek suretiyle suyun akışını biraz daha rahat olmasını ve çevreye daha az zarar vermesini sağlama noktasında çalışma yapıyoruz. Burada 7 tane binamız var. Bunların kamulaştırmasıyla alakalı yaptığımız çalışmalar neticesinde mülk sahipleri ile de anlaştık. Kendilerine yakın bir alanda yeni bir bina yapmak suretiyle anlaşma yaptık. Kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden tamamlamış olduk. İhalesi yapıldı, kısa süre sonra da müteahhit firma çalışmalarını burada başlayacak. Yoğun yağmur yağdığında nasıl bir sıkıntı çekeceğiz düşünmekten inşallah kurtulacağız. Bu afete karşı almamız gereken tedbirlerin en başında gelen Dere ıslahı tamamlanmış olacak. Besmele çekerek ilk kazmamızı vurdu. İnşallah afetlerden merkezimize bir nebze olsun korumaya çalışmış oluruz" dedi.