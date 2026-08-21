Haberler

Gerede'de Şeker Yüklü TIR'da Yangın: Alevler Ağaçlara Sıçradı

Gerede'de Şeker Yüklü TIR'da Yangın: Alevler Ağaçlara Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU’nun Gerede ilçesinde şeker yüklü TIR’ın dorsesinde çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde şeker yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gerede ilçesi D-750 kara yolunun Aktaş mevkisinde, Ankara yönüne giden Abdurrahman Bağcı yönetimindeki 34 FTC 696 plakalı şeker yüklü TIR'ın dorsesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, TIR'ı yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede büyürken, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR'daki ve ağaçlardaki yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç

Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! İşte nedeni
Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı

Abdullah Kavukcu 3 transferi açıkladı, taraftarı heyecan bastı
Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı