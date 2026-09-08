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SEKA Kağıt Fabrikasının kurumsal mirası korunarak geleceğe aktarılıyor

SEKA Kağıt Fabrikasının kurumsal mirası korunarak geleceğe aktarılıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kağıt Fabrikasının sanayi ve kurumsal geçmişine ışık tutan arşiv belgelerini koruma altına alarak gelecek nesillere ulaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kağıt Fabrikasının sanayi ve kurumsal geçmişine ışık tutan arşiv belgelerini koruma altına alarak gelecek nesillere ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin sanayi tarihinin önemli simgelerinden SEKA Kağıt Fabrikasının geçmişi, belediye tarafından yürütülen arşiv çalışmalarıyla kayıt altına alınıyor.

SEKA Kağıt Müzesi bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Ali Kağıtçı Dokümantasyon Merkezi'nde, fabrikanın üretim ve kurumsal geçmişine ilişkin belge, fotoğraf, gazete ve kitaplar arşivcilik standartlarına uygun şekilde düzenlenerek araştırmacıların erişimine sunuluyor.

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı depolarından merkeze aktarılan SEKA'ya ait arşiv malzemeleri üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, fotoğraf, yazışma, rapor, proje ve planlardan oluşan 138 klasördeki yaklaşık 5 bin belge tasnif edildi.

İçerik ve konu özelliklerine göre sınıflandırılan belgeler, araştırma ve erişim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla dijital ortama aktarıldı. Kayıtları oluşturularak arşiv veri tabanına işlenen belgeler, fiziksel olarak da kompakt arşiv raf sistemlerinde uygun koşullarda muhafaza ediliyor.

Kağıtçı'nın gazete arşivi araştırmacılara açıldı

Dokümantasyon Merkezi'nde SEKA Kağıt Fabrikasının kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı'nın yıllar boyunca biriktirdiği gazete arşivi de düzenlendi.

Böylece Kağıtçı'nın biriktirdiği süreli yayınlar gelecek kuşaklara aktarılmak üzere güvenli ve erişilebilir hale getirildi.

Merkez bünyesindeki Kağıtçılık İhtisas Kitaplığı'nda bulunan yaklaşık 4 bin kitabın tasnif, düzenleme ve veri tabanına kayıt çalışmaları ise devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla kitap koleksiyonunun araştırmacıların kullanımına daha sistematik ve erişilebilir bir yapıda sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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