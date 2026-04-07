CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı: Şüpheli teslim oldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki CHP İlçe Başkanlığı binasına Y.T. (35) tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 1'inci Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Binanın camı kırılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra şüpheli Y.T., Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Y.T.'nin ifadesinde, belediyede işe girme konusunda sıkıntı yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay sonrası ilçe binası önünde kalabalık bir grup toplandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, olayda sadece maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

