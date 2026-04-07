CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı: Şüpheli teslim oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına Y.T. adlı bir kişi taşla saldırdı. Saldırı sonrası şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Olay sonrası CHP yöneticileri ve vatandaşlar binanın önünde toplandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 1'inci Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Binanın camı kırılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra şüpheli Y.T., Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Y.T.'nin ifadesinde, belediyede işe girme konusunda sıkıntı yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay sonrası ilçe binası önünde kalabalık bir grup toplandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, olayda sadece maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti