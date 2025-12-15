Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Cenaze Namazı Cumhuriyet Meydanı'nda Kılındı

CUMHURİYET MEYDANI'NDA CENAZE NAMAZI KILINDI

Manisa'da hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi, belediye önündeki törenin ardından cenaze aracıyla Hatuniye Camisi'ne getirildi. Durbay'ın cenazesi burada öğle namazına kadar bekletildi. Kur'an-ı Kerim okundu. Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, tabutun başında kızının yakın arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sarıldı. Öğle namazının kılınmasının ardından camide helallik alınıp, dua edildi. Ardından Durbay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda cenaze namazının kılınacağı Manisa Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Cenaze namazını İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırmasının ardından Durbay'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi'ne götürüldü.

Ersan ERDOĞAN-Seza Nur ALPDÜNDAR/MANİSA,