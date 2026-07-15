Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Duygulu Törenle Anıldı

ANTALYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uncalı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, siyasi partilerin il temsilcileri ile dernek ve vakıf temsilcileri katıldı.

Törende İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından şehitler için dua okundu. Katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Şehitlikte duygu dolu anlar yaşandı. 15 Temmuz 2016'da geçici görevle Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan ve darbe girişimi sırasında girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın annesi Meliha Meltem Kılınç ile babası emekli polis memuru Zeki Kılınç da oğullarının kabri başında dua etti. Anne Kılınç'ın gözyaşı döktüğü görüldü.

'EVLADIMIN BAŞINDA BEKLEMEYE GELDİM'

1994'te Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi Fatma Karakaya, oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, "Çok gururlu ve üzgünüz. Türk bayrağına, vatanımıza sahip çıkmak uğruna evlatlarımız şehit oldu. Rahatsızlığım olmasına rağmen bugün oğlumu yalnız bırakmak istemedim. Dün gözümden ameliyat olmuştum, evladımın başında beklemeye geldimö dedi.

POLİS VE JANDARMA ARAÇLARINDAN KORTEJ

Diğer yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı araçları saat 11.00'de kentte kortej gerçekleştirdi. Polis sirenlerinin yankılandığı kortejde vatandaşlar kentin önemli cadde ve kavşaklarından geçen araçları selamladı.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı