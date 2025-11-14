Haberler

KKTC'nin 42. Yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kutlandı

KKTC'nin 42. Yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 42. kuruluş yılını kutlamak amacıyla bayrağını İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalandırdı. 15 Kasım 1983'te kurulan KKTC'nin bayrağı, köprünün önemli bir sembol olarak kullanılmasıyla birlikte dronla havadan görüntülendi. Bu etkinlik, hem KKTC için anlamlı bir kutlama hem de İstanbul'un simgelerinden birinin önemini vurguladı.

KURULUŞUNUN 42'nci yılını kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

İstanbul'un sembollerinden olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yılı nedeniyle KKTC bayrağı dalgalandırıldı. Köprüye asılan bayrak dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.