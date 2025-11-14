KKTC'nin 42. Yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 42. kuruluş yılını kutlamak amacıyla bayrağını İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalandırdı. 15 Kasım 1983'te kurulan KKTC'nin bayrağı, köprünün önemli bir sembol olarak kullanılmasıyla birlikte dronla havadan görüntülendi. Bu etkinlik, hem KKTC için anlamlı bir kutlama hem de İstanbul'un simgelerinden birinin önemini vurguladı.
