Şehit yakınları ve gazilere evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) işbirliğiyle, şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları ve gazilere sunulan destek kapsamında Bakanlık ile BOTAŞ işbirliğiyle ilk kez hayata geçirilen düzenlemeyle doğal gazda indirim sağlandı.

Bu kapsamda BOTAŞ, şehit yakınları ve gazilerin evsel tüketimlerini yüzde 50 indirimli tarifelendirecek.

Konut tüketicileri için doğal gazın metreküpünü 7,771789 lira/standart metreküp üzerinden tarifelendiren BOTAŞ, şehit aileleri ve gazilerin evsel tüketimlerini 3,885895 lira/standart metreküp üzerinden tarifelendirme kararı aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak, aile ekonomilerine katkıda bulunmak için farklı projeler yürüttüklerini belirtti.

BOTAŞ yönetimine teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen BOTAŞ ile şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.