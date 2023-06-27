Şehit Yakınları ve Gaziler Cebeci Askeri Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve gaziler, kabirleri başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan aileler, acılarını paylaştı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen anma programında, kabirlere karanfil bırakıldı.

Şehit yakınları ve gaziler, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.? Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'da 2006 yılında yola döşenen mayının uzaktan patlatılması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Kale'nin annesi Perihan Kale, oğlunun şehadet haberini aldığından bu yana zamanın geçmediğini söyledi.

Oğlunun şehit olduğunu televizyondan öğrendiğini ifade eden Kale, "Haberlerde isminin geçtiği altyazıyı görünce şoke olduk. Konduramadım. Şehit olduğunda 34 günlük bebeği vardı. Geçici görevle gitmişti, birliğine dönecekti, kısmet olmadı. Doğumuna gelmişti ama oğlunu sadece 7 gün görebildi." diye konuştu.

Aynı mezarlıkta ailesinden bir şehidin daha olduğunu belirten Kale, "Amcamın kızının oğlu da şehit oldu, burada yatıyor. Aynı kaderi yaşadık. Çocuklarımız birbirini çok seviyorlardı, burada da buluştular. Bayramda onların gelmesini beklerken şimdi biz onlara gidiyoruz." dedi.

"Oğlumun şehit olacağını tahmin ettim"

Kocaeli'nde 2014'de yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Üstçavuş Mehmet Karakaşoğlu'nun babası Nihat Karakaşoğlu, evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Oğlunun şehit olacağını tahmin ettiğini belirten Karakaşoğlu, "Görevlere ve tatbikatlara giderken hep haber verirdi. En son görevinde 'Baba saat 14.00 gibi Konya'da olacağım, ben ararım.' dedi. Bekledim, aramadı, içime ateş düştü. Televizyonu açtığımda haberlerde helikopterle bağlantı kesildiği yazdığını görünce anladım, evdekilere hiç belli etmedim. Rabbim verdi, rabbim aldı." diye konuştu.

Kendileri için bayram kavramının kalmadığını dile getiren Karakaşoğlu, "Oğlum olmadan 18 bayram geçti. Hiçbir şey 9 sene önceki bayramların yerini tutmuyor. Her bayram gözüm sanki gelecekmiş gibi kapıda." dedi.

Şehitlikte, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından anma programı düzenledi. Vakın Genel Başkanı Lokman Aylar ve üyeler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kabirlere karanfil bıraktı.