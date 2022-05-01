Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti - Haberler

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Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti

İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliğe ziyarette bulundu.

İZMİR (AA) - İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliğe ziyarette bulundu.

Kadifekale Hava Şehitliği'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta bayram şekeri dağıttı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Ramazan Bayramı, Bayram, İzmir, Şehit, Güncel, Haberler

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