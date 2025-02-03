Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti

Şehit ve gazi yakını öğrenciler Ahlat'a geldi

Şehit ve gazi yakını öğrenciler Ahlat'a geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Programı" kapsamında, 15 ilden şehit ve gazi yakını öğrenciler Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Programı" kapsamında, 15 ilden şehit ve gazi yakını öğrenciler Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin tarihteki öneminin anlatılması, kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincininn aşılanması amacıyla uygulanan proje çerçevesinde ilçeye gelen öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Kaymakamı Batuhan Bingöl, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Programa, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
img

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
img

Diyanet duyurdu! İşte 2025 yılı fitre miktarı
img

İstanbul'da simite sessiz sedasız okkalı zam
'Hakkımı yediler, haram olsun'

"Hakkımı yediler, haram olsun"
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor

Dünkü maçta kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.