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Mihallıççık'ta Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın Cenazesi Samsun'a Getirildi

Mihallıççık'ta Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın Cenazesi Samsun'a Getirildi
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Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde bir kavga ihbarına giderken açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın (45) cenazesi, düzenlenen törenin ardından Samsun'a getirildi. Şehidin eşi ve iki kızı da aynı uçakla kente gelirken, naaşı yarın Terme ilçesinde toprağa verilecek.

ESKİŞEHİR'in Mihallıççık ilçesinde açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın (45) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Eskişehir'in Mihallıççık ilçesindeki kavga ihbarına giden ve açılan ateş sonucu şehit olan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Samsun'a getirildi. Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, uçaktan alınıp cenaze aracına bindirildi ve dua edildi.

Şehidin 2007 yılında evlendiği eşi Mürvet Demirbaş (41) ile kızları Esila Demirbaş (18) ve Yağmur Ecrin Demirbaş (13) da aynı uçak ile kente geldi. Mürvet Demirbaş, kardeşleri Şerif Demirbaş (42), Hatice Baş (48) ve Yasemin Yanık'ın (47) ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada düzenlenen törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, şehidin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Demirbaş'ın naaşı, törenin ardından kara yoluyla Terme ilçesine götürüldü. Şehit Demirbaş'ın, yarın Sakarlı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınıp, Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedileceği belirtildi.

Öte yandan şehidin babası Mustafa Demirbaş ile annesi Süriye Demirbaş'ın hayatta olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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