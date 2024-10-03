Şehit uzman çavuşun cenazesi, Çanakkale'de askeri törenle karşılandı

Doğubayazıt'da dün askeri aracın devrildiği kazada Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğu haberi, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyünde oturan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık görevlileri refakatinde verildi. Acı haberi alan anne Meşkure ve baba Basri Geniş, büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ile komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehit Geniş'in naaşı, askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit yakınları, gaziler ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin naaşı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle memleketi Yenice ilçesine götürüldü. Cenaze, ikindi vakti Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.