Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı - Haberler

Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı
AA - Dilaver Can - Güncel
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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesinin uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilmesi Şehidin yakınlarının üzüntüsü Şehidin cenazesinin cenaze aracına konması Cenaze aracının hareket etmesi NEVŞEHİR - Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP)...
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesinin uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilmesi
Şehidin yakınlarının üzüntüsü
Şehidin cenazesinin cenaze aracına konması
Cenaze aracının hareket etmesi NEVŞEHİR - Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirildi.
Burada törenle karşılanan şehit Erbaşı'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aksaray'a uğurlandı.
AA / Dilaver Can - Güncel