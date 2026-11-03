Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı hudut karakolunda geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı hudut karakolunda geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hazel Şahin, şehit eşinin üniformasıyla katıldığı törende, "Ben sana kalbimi verdim aşkım" diye gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyüne getirildi. Şahin'in babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenazesi, köy camisinin avlusuna götürüldü. Namaza Hazel Şahin, şehit eşinin üniforması giydiği törende Türk bayrağına sarılı tabutunu asker selamı ile karşıladı. Tabuta sarılıp gözyaşları döken Şahin, "Ben size bıraktım Oğuz'u. Ben size böyle mi bıraktım? Ben geçen ay Oğuz ile beraberdim. Ben yanına gittim Oğuz'un. Size bıraktım. Böyle mi getirdiniz Oğuz'u. Ben sana kalbimi verdim aşkım" diye ağladı.

Törende Şahin'in annesi Sevinç, babası Hüseyin, eşi Hazel Şahin ile 9 aylık oğlu Pamir Kağan da yer aldı.

Cenazeye Edirne Valisi Yunus Sezer, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılıç, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, askeri personel, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Oğuz Şahin, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Konya'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 kişi yaralandı

Gece yarısı can pazarı! Onlarca yaralı var
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı, zirai tohumlama için drone geliştirdi

Test uçuşu tamam! Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'yi mest edecek proje
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

"Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın"
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın