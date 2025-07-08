Şehit Uzman Çavuş Kani Obi, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.

Buradaki cenaze törenine, şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile Ordu Valisi Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan 29 yaşındaki şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.