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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi Adana'ya getirildi

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi Adana'ya getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Kızıldağ'ın (25) naaşı askeri uçakla getirildiği İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda karşılandı.

Şehidin naaşı, buradaki karşılamanın ardından Adana Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Karşılamaya, şehidin ailesi ve yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit Kızıldağ'ın cenazesi, yarın Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Feke ilçesinde toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
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