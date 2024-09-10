Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene çok sayıda kişi katılırken, şehidin cenazesi ikindi namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, dün askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehit Üsteğmen Ayar için bugün Köprübaşı ilçesinde tören düzenledi. Törene şehidin babası Ali Yılmaz, annesi Havva, kendisi gibi Irak'ın kuzeyinde görevli ağabeyi Kıdemli Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve binlerce kişi katıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Köprübaşı Politika Trabzon Piyade Güncel Tören Fatih Irak

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
10-11 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 10-11 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi! 10-11 Eylül Sarıyer, Esenler, Kadıköy, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Eylül Mudanya, Osmangazi, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Eylül Ereğli, Selçuklu, Karapınar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title