Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Mezarı Başında Anıldı

MANİSA'da 1998 yılında şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

25 Mart 1998 tarihinde Manisa'da görev uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar için Tosya Asri Mezarlığı Şehitliği'ndeki kabri başında anman programı düzenlendi. Programa Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Zekai Uğurlu ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Programda İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edilerek, şehit Eracar rahmet ve minnetle anıldı.

