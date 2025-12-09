Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, şehadetinin 1. yılında mezarı başında anıldı

Isparta'da Aralık 2024'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu, şehadetinin 1. yılında mezarı başında anıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki mezarı başında şehidin babası İbrahim Kalyoncu ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından, İl Müftüsü Naci Çakmakçı şehitler için dua etti.

Anma programına, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü de katıldı.

Vali Baydaş, Kesmetaş Mahallesi'nde şehidin adına bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşmenin açılışını da gerçekleştirdi.