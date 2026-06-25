Mavi Vatan'a yerli ve milli Sahil Güvenlik gemisi

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(ANKARA) - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu yıl ilk kaynağı yapılarak 2 yıl içerisinde hizmete girmesini planladığımız, tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilecek Milli Sahil Güvenlik gemilerimiz, Mavi Vatan'da göreve başlayarak Sahil Güvenlik Komutanlığımızı daha da güçlendirecektir" dedi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) arama kurtarma unsurlarının katılımıyla KKTC'de gerçekleştirildi. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen tatbikatın deniz safhası, dün Gazimağusa açıklarında icra edildi.

Tatbikatın ardından Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıklamalarda bulundu.

"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Koramiral Ahmet Kendir, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Tatbikat; Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda, denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, arama kurtarma faaliyetlerindeki müdahale süresini en aza indirmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile birlikte karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilmiştir. Kara ve deniz safhalarında üç farklı senaryoya istinaden icra edilen tatbikatımızda planlanan arama kurtarma faaliyetleri başarıyla gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Koramiral Kendir, tatbikatın 23 ve 24 Haziran 2026 tarihlerinde icra edilen fiili kısmına Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 2 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timinin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ise 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör ve 5 arama kurtarma timinin iştirak ettiğini bildirdi.

"ÖNCE İNSAN" VURGUSU...

Koramiral Ahmet Kendir konuşmasında, tatbikat kapsamında arama kurtarma teşkilatları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun pekiştirildiğini; askeri ve sivil unsurların birlikte çalışabilirliğinin geliştirildiğini; arama kurtarma harekatına ilişkin komuta, kontrol ve muhabere usullerinin denendiğini ifade etti.

Kendir, tatbikat sayesinde, sorumluluk sahasında her türlü deniz ve hava koşulunda, zaman ve mekan fark etmeksizin icra edilecek arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından karşılıklı iş birliği içinde başarıyla gerçekleştirilebileceğinin ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterildiğini vurguladı. Kendir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizde ve karada, bizlere ihtiyacı olan insanların yardım çağrılarına en kısa sürede karşılık vererek onlara ulaşmak son derece hayati bir zorunluluktur. İcra ettiği tüm görevlerde 'önce insan' prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun gerektirdiği yüksek sorumluluk bilinciyle arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını her geçen gün artırmakta, imkan ve kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre görev icra eden arama kurtarma unsurlarımızın bugün gerçekleştirdiği bu tatbikat; çevre denizlerimizde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında üstlendiğimiz büyük sorumluluğun ve ne kadar etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğumuzun en net göstergesidir. İnsan hayatını riske edebilecek olası tehlike durumlarında, daima hazır bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi maksadıyla; Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya var gücüyle devam edecektir."

"SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIMIZ GÖREVLERİNİ YÜKSEK SORUMLULUK BİLİNCİYLE SÜRDÜRÜYOR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, konuşmasına Şehit Teğmen Caner Gönyeli ve tüm şehitleri rahmetle anarak başladı.

2002 yılından itibaren icra edilmeye başlanan tatbikatın, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen önemli bir faaliyet olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, jeopolitik konumu ve yoğun deniz trafiği ile arama kurtarma faaliyetlerinde büyük bir görev alanına sahiptir. Mavi Vatan denizlerimizdeki tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, kurulduğu günden bugüne üstlendiği tüm görevlerde yüksek sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, aziz milletimizden aldığı destekle vazifelerini yerine getirmektedir" diye konuştu.

Tatbikata katılan Sahil Güvenlik yüzer unsurlarının Türkiye'de inşa edilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Diğer bir gurur kaynağımız ise Türkiye'de inşa edilen gemilerimizin dost ve müttefik ülkelere ihraç ediliyor olmasıdır. Ayrıca bu yıl ilk kaynağı yapılarak 2 yıl içerisinde hizmete girmesini planladığımız, tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilecek Milli Sahil Güvenlik gemilerimiz, Mavi Vatan'da göreve başlayarak Sahil Güvenlik Komutanlığımızı daha da güçlendirecektir" dedi.

Yiğitbaşı, Türkiye ve KKTC arama kurtarma teşkilatlarının gücünü ortaya koyan tatbikata katkı sunan tüm kurumları ve personeli tebrik ederek, arama kurtarma ekiplerinin her an göreve hazır olduğunu ifade etti.

"BU TATBİKAT GÜÇLÜ BİR MESAJDIR"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin önemini vurguladı. Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma faaliyetleri ve yabancı askeri güçlerle geliştirdiği iş birliklerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel teminatıdır" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri gücünün Kıbrıs Türk halkının gücü, Doğu Akdeniz'de barışın ve Mavi Vatan'ın güvencesi olduğunu ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesinde de duruşumuz nettir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden, adadaki iki halk ve iki devlet gerçeğine dayanılmadan ortaya konulacak hiçbir çözüm modeli sürdürülebilir olmayacaktır. Geçmişte başarısız olan yaklaşımların yeniden denenmesinin kimseye faydası yoktur. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinden, egemenlik haklarından ve eşit statü talebinden vazgeçmeyecektir. Dünyaya çağrımız nettir; Doğu Akdeniz'de kalıcı barışın yolu Kıbrıs Türk halkının haklarının teslim edilmesinden, adadaki gerçeklerin kabul edilmesinden ve iki tarafın eşitliği temelinde yeni bir anlayışın geliştirilmesinden geçmektedir."

Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını yalnız görme hatasına düşmemelidir. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının devletini, egemenliğini veya güvenliğini pazarlık konusu yapabileceğini düşünmemelidir. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını bu topraklardan koparabileceğini hayal etmemelidir. Biz bu topraklarda misafir değiliz. Biz bu toprakların sahibiyiz. Bu devleti büyük bedeller ödeyerek kurduk. Özgürlüğümüzü büyük fedakarlıklarla kazandık. Bugün sahip olduğumuz huzur ve güvenlik ortamının arkasında ise kahramanlarımızın fedakarlıkları vardır.

Bu nedenle Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı yalnızca bir eğitim faaliyeti değildir. Bu tatbikat aynı zamanda güçlü bir mesajdır. Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin tesadüflere bırakılmayacağının mesajıdır. Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin ve ortak savunma anlayışının sarsılmaz olduğunun mesajıdır. Doğu Akdeniz'de barışın korunması için gerekli her türlü hazırlığın yapıldığının mesajıdır. Biz savaş istemiyoruz. Biz gerginlik istemiyoruz. Biz bölgemizde barış, istikrar ve iş birliği istiyoruz. Ancak barışın en büyük güvencesinin güçlü olmak olduğunu da biliyoruz. Caydırıcı olmak, hazırlıklı olmak ve güçlü olmak zorundayız. Bugün burada gördüğümüz tablo da tam olarak budur. Hazır bir devlet. Hazır bir ordu. Hazır bir millet."

Kaynak: ANKA