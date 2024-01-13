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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Batur'un cenazesi, kara yoluyla Niğde'ye getirildi.

Şehit Batur'un cenazesi, babası Cuma ve annesi Hatice Batur, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehidin naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Himmetli köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Batur Piyade Niğde Terör Güncel Haberler

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