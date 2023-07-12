Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın Cenazesi Uğurlandı

ŞEHİT SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi Kangal ilçesine bağlı Havuz köyündeki babaevine getirildi. Burada evinin önünde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Havuz Merkez Camisi'ne getirildi. Şehit Sözleşmeli Er Kavlak için ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, şehidin ailesi, yakınları ve köylüler katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Yurdagül ve babası Ebubekir Kavlak, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 2017 yılında göreve başlayan Şehit Kavlak'ın sözleşme süresinin dolmasına 1 yıl kaldığı ve sonrasında sivil hayata dönmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin en son Kurban Bayramı'nda ailesini ziyarete geldiği belirlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi köy mezarlığında dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.