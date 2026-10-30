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Şehit polis memuru Tayfun Akalan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

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Van'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Van'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Akalan, 28 Ekim'de Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Van'da düzenlenen törenin ardından 36 yaşındaki Akalan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Cuma namazının ardından şehit Akalan'ın yanı sıra hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan ile emekli Tuğgeneral Gökhan Şahin için de cenaze namazı kılındı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından şehit polis memuru Akalan'ın naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Tayfun Akalan evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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