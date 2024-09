Motosiklet Hırsızlığı Olayında Şehit Düşen Polis Memuru Anılıyor

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın dayısı Mustafa Yaman, yeğeninin çocukken kendisine şehit olmak istediğini söylediğini aktardı.

Şehit Yılmaz'ın Sivas'ta yaşayan dayısı Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenini değil, ciğerini kaybettiğini belirtti.

Yeğeninin çocukken polislik mesleğini seçmeyi ve şehit olmak istediğini kendisine zaman zaman söylediğini aktaran Yaman, "O bizim her şeyimizdi, vatanını seven bir evlattı. Annesine, bana her zaman polis olmayı istediğini söylerdi. Annesi 'Oğlum yok ki şehit olsun' derdi. Şeyma ise 'Ben varım anne, ben şehit olacağım, sen de şehit annesi olacaksın' derdi." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın işini severek yaptığını dile getiren Yaman, en son 1 hafta önce görüştüklerini söyledi.

Şehidin Sivas'ta kedisinin olduğunu ve onu almak için geleceğini belirten Yaman, "Bana 'kedime iyi bak, onu alacağım' dedi. Dün sabah izin alıp onu almak için gelecekti." diye konuştu.

Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.