Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Hırsızlığı Olayında Şehit Düşen Polis Memuru Anılıyor

Motosiklet Hırsızlığı Olayında Şehit Düşen Polis Memuru Anılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan şüphelinin kaçışında yaşanan arbede sırasında şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın dayısı Mustafa Yaman, yeğeninin çocukken şehit olma arzusunu sürekli dile getirdiğini belirtti. Yılmaz'ın, en son bir hafta önce görüştüğü ve kedisini almak için Sivas'tan geleceği ifade edildi. Olay anında, şüphelinin polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu Yılmaz şehit olmuştu.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın dayısı Mustafa Yaman, yeğeninin çocukken kendisine şehit olmak istediğini söylediğini aktardı.

Şehit Yılmaz'ın Sivas'ta yaşayan dayısı Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenini değil, ciğerini kaybettiğini belirtti.

Yeğeninin çocukken polislik mesleğini seçmeyi ve şehit olmak istediğini kendisine zaman zaman söylediğini aktaran Yaman, "O bizim her şeyimizdi, vatanını seven bir evlattı. Annesine, bana her zaman polis olmayı istediğini söylerdi. Annesi 'Oğlum yok ki şehit olsun' derdi. Şeyma ise 'Ben varım anne, ben şehit olacağım, sen de şehit annesi olacaksın' derdi." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın işini severek yaptığını dile getiren Yaman, en son 1 hafta önce görüştüklerini söyledi.

Şehidin Sivas'ta kedisinin olduğunu ve onu almak için geleceğini belirten Yaman, "Bana 'kedime iyi bak, onu alacağım' dedi. Dün sabah izin alıp onu almak için gelecekti." diye konuştu.

Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Mustafa Yaman Motosiklet Ümraniye Polis sivas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

BM Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

 BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama? Anıtkabir nöbet değişim saatleri! Anıtkabir nöbet değişimleri kaç saatte bir, ne zaman? Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bahar SON BÖLÜM izle! Bahar yeni bölüm FULL HD izleme linki var mı? Kübra Aykut'un sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya mı? Salı günü hangi diziler var? 24 Eylül Salı TV'de bu akşamki diziler Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 17. bölüm CANLI izleme linki! Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane futbolu bıraktı mı, kaç yaşında futbolu bıraktı? Karius Barcelona'ya mı gidiyor? Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });