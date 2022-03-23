Şehit Polis Aygün, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN (DHA) - BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün (32), memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı cenaze töreninde, Gülçimen Aygün, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diyerek eşinin ardından gözyaşı döktü.

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, dün, saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapılırken patlama oldu. Patlamada yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Malatya ve ardından da Bingöl'de görev yaptığı öğrenilen 6 yıllık polis Aygün'ün cenazesi, bugün memleketi Aydın'ın Çine ilçesine getirildi.