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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Piyade Yarbay Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihindeki arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

(ANKARA) - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihindeki arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken şehit olan piyade yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası 48 yaşındaki Demirkan, tören sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Şehitliğe defnedildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihindeki arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören piyade yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu. Konyalı ve iki çocuk babası 48 yaşındaki Demirkan, Ankara Ahmet Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Şehit Demirkan, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Şehitliğe defnedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cebeci Asri Mezarlığı Vedat Işıkhan İrfan Özsert Vasip Şahin Ankara Piyade Güncel Haberler

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