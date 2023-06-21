Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şehit Yıldız ve şehit Sarılmaz'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratını törenle takdim etti. Aydoğdu, şehitlerin asla unutulmayacağını belirterek, ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, valilikte düzenlenen törende, şehit Yıldız'ın babası Atay Yıldız ile şehit Sarılmaz'ın babası Şenol ve eşi Gülnur Sarılmaz'a, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevdi etti.

Aydoğdu, gazetecilere, Türk milletinin tarihinin destan ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Şehitlerin asla unutulmayacağını aktaran Aydoğdu, "Onların emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Rabb'im bizleri onlara layık etsin." diye konuştu.

Aydoğdu, törenin ardından şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.