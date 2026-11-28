Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki kabri başında anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.
Çabuk için Kozan Şehitliği'ndeki mezarında anma programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.
Programa şehit yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve ilçe protokolü de katıldı.
Kaynak: AA